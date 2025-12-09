Зеленський повідомив про готовність надіслати мирний план у США

Він зазначив, що українські та європейські компоненти плану вже опрацьовані, і країна готова представити їх американським партнерам.

Україна спільно з європейськими партнерами завершила доопрацювання мирного плану щодо завершення війни та найближчим часом планує направити документ до США.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За словами Зеленського, сьогодні відбулося обговорення з переговорною командою України результатів роботи на рівні радників з питань нацбезпеки країн ЄС у Лондоні. Він зазначив, що українські та європейські компоненти плану вже опрацьовані, і країна готова представити їх американським партнерам.

"Ми зацікавлені у справжньому мирі та постійно на зв’язку з Америкою. Все залежить від того, чи готова росія робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття", – наголосив президент.

Нагадаємо, що адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа підготувала проєкт мирної угоди з 28 пунктів, серед яких – відведення українських військ із частини територій Донбасу та обмеження чисельності ЗСУ. Сам Трамп неодноразово заявляв про необхідність проведення президентських виборів в Україні та критикував українську владу за нібито затягування цього процесу.

Водночас Зеленський підтвердив готовність до виборів і зазначив, що довіряє прем’єр-міністру Італії Джорджії Мелоні, очікуючи від неї допомоги Україні.