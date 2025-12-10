Фінляндія закупила сотні систем для протидії дронам

Військові планують замовити більше дронів різних розмірів і типів, а також обладнання для боротьби з дронами наступного року.

Фінляндія придбала сотні глушників та детекторів безпілотників, оскільки країни на східному фланзі НАТО посилюють свою оборону.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив інспектор протиповітряної оборони Фінляндії полковник Мано-Мікаель Нокелайнен на військовій базі в Ніїнісало на південному заході країни, Фінляндія придбала сотні глушників SkyWiper Omni Max виробництва литовської компанії NT Service.

Глушники, що створюють захисний купол довжиною сотні метрів для блокування сигналів керування, відео та навігації дронів, будуть розгорнуті навколо критично важливої ​​інфраструктури, такої як військові бази.

Окрім глушників, військові придбали ручні детектори дронів Airfence виробництва фінської компанії Sensofusion та додаткові гвинтівкові приціли Smash від ізраїльської компанії Smartshooter, які полегшують наведення на ціль та збивання дронів.

Нове обладнання призначене для протидії невеликим розвідувальним безпілотникам, сказав Нокелайнен, відмовившись поділитися деталями щодо можливостей Фінляндії протидіяти більшим безпілотникам.

Фінляндія має парк із майже 1000 розвідувальних безпілотників, деякі з них виготовлені у Сполучених Штатах, а деякі - фінською компанією Insta і щорічно навчатиме до 500 нових пілотів дронів, заявив командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Валімакі.

Військові планують замовити більше дронів різних розмірів і типів, а також обладнання для боротьби з дронами наступного року. Але, за словами Валімакі, немає сенсу накопичувати занадто багато пристроїв, які можуть незабаром застаріти через швидкий технологічний розвиток у цій галузі.