Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фінляндія закупила сотні систем для протидії дронам

10 грудня 2025, 11:49
Фінляндія закупила сотні систем для протидії дронам
Фото: korrespondent.net
Військові планують замовити більше дронів різних розмірів і типів, а також обладнання для боротьби з дронами наступного року.

Фінляндія придбала сотні глушників та детекторів безпілотників, оскільки країни на східному фланзі НАТО посилюють свою оборону.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив інспектор протиповітряної оборони Фінляндії полковник Мано-Мікаель Нокелайнен на військовій базі в Ніїнісало на південному заході країни, Фінляндія придбала сотні глушників SkyWiper Omni Max виробництва литовської компанії NT Service.

Глушники, що створюють захисний купол довжиною сотні метрів для блокування сигналів керування, відео та навігації дронів, будуть розгорнуті навколо критично важливої ​​інфраструктури, такої як військові бази.

Окрім глушників, військові придбали ручні детектори дронів Airfence виробництва фінської компанії Sensofusion та додаткові гвинтівкові приціли Smash від ізраїльської компанії Smartshooter, які полегшують наведення на ціль та збивання дронів.

Нове обладнання призначене для протидії невеликим розвідувальним безпілотникам, сказав Нокелайнен, відмовившись поділитися деталями щодо можливостей Фінляндії протидіяти більшим безпілотникам.

Фінляндія має парк із майже 1000 розвідувальних безпілотників, деякі з них виготовлені у Сполучених Штатах, а деякі - фінською компанією Insta і щорічно навчатиме до 500 нових пілотів дронів, заявив командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Валімакі.

Військові планують замовити більше дронів різних розмірів і типів, а також обладнання для боротьби з дронами наступного року. Але, за словами Валімакі, немає сенсу накопичувати занадто багато пристроїв, які можуть незабаром застаріти через швидкий технологічний розвиток у цій галузі.

дрониФінляндіяросія загроза

Останні матеріали

Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється