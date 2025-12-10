Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Данія попередила про зростання зовнішніх загроз через росію та Китай

10 грудня 2025, 10:59
Данія попередила про зростання зовнішніх загроз через росію та Китай
Фото: з вільного доступу
У щорічному звіті FE особливу увагу приділили росії та Китаю як державам, що становлять потенційну загрозу.

Військова розвідка Данії (FE) попередила про зростання зовнішніх загроз для країни на тлі загострення геополітичної ситуації.

Про це повідомляє Reuters.

У щорічному звіті FE особливу увагу приділили росії та Китаю як державам, що становлять потенційну загрозу. "Світові великі держави дедалі частіше ставлять власні інтереси на перше місце і використовують силу для досягнення своїх цілей", – зазначили аналітики розвідки.

У FE підкреслили, що війна росії проти України значно впливає на безпекову ситуацію. "Військова загроза з боку росії для НАТО зростатиме, хоча наразі немає загрози прямого військового нападу на Данію", – йдеться у звіті. Також зазначено, що "невизначеність щодо ролі США як гаранта європейської безпеки може спонукати росію активізувати гібридні атаки проти НАТО".

Нагадаємо, що у вересні в Данії двічі протягом одного тижня поблизу стратегічних об’єктів країни фіксували непоодинокі невідомі безпілотники, через що довелося закривати аеропорти Копенгагена та Ольборга. Уряд розцінює ці інциденти як гібридні атаки, спрямовані на психологічний вплив.

КитайДаніярозвідкаросія загроза

