ПОЛІТИКА

Європейські та американські розбіжності затягують переговори щодо миру в Україні – WSJ

10 грудня 2025, 12:08
Європейські та американські розбіжності затягують переговори щодо миру в Україні – WSJ
джерело x.com/rustem_umerov
Головні розбіжності стосуються трьох питань: територій, можливого членства України в НАТО та долі заморожених російських активів.

Обговорення можливого припинення війни між Україною та росією триває, але розбіжності між ключовими сторонами можуть відтермінувати процес на місяці.

Як повідомляє The Wall Street Journal, європейські чиновники очікують, що узгодження умов мирної угоди між США, Україною та росією потребуватиме тривалого часу.

Представники США підкреслюють, що не чинять тиску на Київ для ухвалення рішень, які Україна вважає небажаними. Головні розбіжності стосуються трьох питань: територій, можливого членства України в НАТО та долі заморожених російських активів.

У виданні зазначають, що президент США Дональд Трамп посилив тиск на Україну, домагаючись швидкого погодження запропонованої американцями формули, водночас різко критикуючи європейських партнерів і стверджуючи, що в переговорах "росія тримає карти".

Водночас Україна продовжує роботу над трьома ключовими документами для формування мирного плану: рамковою угодою, пакетом гарантій безпеки та окремим документом щодо післявоєнного відновлення. Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів можливе лише за умов гарантування безпеки та необхідних змін до законодавства, спростувавши припущення про небажання влади завершувати війну.

Зеленський підтвердив, що Україна розглядає вступ до НАТО як стратегічну мету, проте наразі США не готові підтримати членство Києва і обговорюють багатосторонні механізми безпеки для забезпечення захисту країни на рівні Альянсу.

