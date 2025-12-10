Польща розширює міжнародні оборонні контракти після бойових випробувань в Україні

Польща майже подвоїла оборонні витрати — до близько 5% ВВП.

Найбільший оборонний холдинг Польщі Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) планує суттєво розширити присутність на європейському ринку та посилити співпрацю з провідними оборонними компаніями Європи, зокрема Rheinmetall, Thales і BAE Systems.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив генеральний директор PGZ Адам Лешкевич.

За його словами, холдинг має намір збільшити кількість іноземних контрактів на свою продукцію, зокрема на переносні зенітно-ракетні комплекси та гаубиці, які пройшли бойові випробування під час війни в Україні. Крім того, PGZ розглядає можливість розширення клієнтської бази за рахунок продажу обладнання подвійного призначення приватному сектору.

Лешкевич зазначив, що польські оборонні компанії в останні роки працювали в умовах значного навантаження через різке зростання внутрішнього попиту: з 2022 року Польща майже подвоїла оборонні витрати — до близько 5% ВВП.

Очікується, що ситуацію змінить європейська оборонна програма SAFE обсягом 150 млрд євро, яка, за словами очільника PGZ, чітко віддає пріоритет проєктам, заснованим на загальноєвропейській співпраці. Участь у таких ініціативах може дати PGZ доступ до нових технологій та ноу-хау через транскордонні проєкти.

Гендиректор холдингу визнав, що протягом багатьох років співпраця між європейськими оборонними виробниками була обмеженою. Нині ж PGZ активно шукає партнерів для спільних закупівель, навчання та виробництва сучасної продукції.

На тлі того, що Польща може стати найбільшим бенефіціаром програми SAFE, PGZ також планує збільшити інвестиції в дослідження та розробки і поглибити партнерство з європейськими компаніями, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет.