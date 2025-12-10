Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща веде переговори з Україною щодо передачі винищувачів МіГ-29

10 грудня 2025, 10:02
Польща веде переговори з Україною щодо передачі винищувачів МіГ-29
Фото: wikipedia.org
Літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

Україна та Польща ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє польський Генштаб.

Там кажуть, що літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

Передача літаків буде «частиною політики Альянсу про підтримку України та посилення безпеки східного флангу НАТО». Проте остаточного рішення про передачу винищувачів ще не ухвалили.

Водночас Україна і Польща обговорюють надання Варшаві окремих українських технологій безпілотників і ракет.

"Мета полягає не лише в тому, щоб компенсувати Польщі втрату обладнання, а передусім в набутті та спільному розвитку нових оборонних і промислових компетенцій", — зазначили в Генштабі Польщі.

У липні 2024 року Україна та Польща підписали безпекову угоду, у якій, зокрема, йшлося про можливість передачі Україні ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі.

ПольщавійнаМіГ-29

Останні матеріали

Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється