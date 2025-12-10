Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС погодив нові санкції проти російського "тіньового флоту"

10 грудня 2025, 13:44
ЄС погодив нові санкції проти російського
До списку вже додали, зокрема, понад 40 танкерів "тіньового флоту".

Постійні представники країн-членів ЄС у середу погодили введення нових санкцій проти росії.

Про це повідомив у соцмережі Х редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його інформацією, ЄС застосує обмеження щодо 9 осіб та компаній, які сприяють російському "тіньовому флоту".

Крім того, до "чорного списку" буде внесено ще 43 судна "тіньового флоту" росії.

Також посли погодилися застосувати санкції до 12 осіб і 2 організацій, які, як вважають, дестабілізують ЄС. Серед них – офіцери російської військової розвідки, члени клубу "Валдай" та громадяни США, Франції і Швейцарії, які працюють на росію.

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз офіційно схвалив новий - вже 19-й - пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Окрім того, ЄС майже завершив узгодження 20-го пакету санкцій проти росії, посилюючи тиск на Кремль та підтримуючи Україну.

Євросоюзсанкціі проти росіївійна в Українітіньовий фолот рф

