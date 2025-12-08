ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch

Данське видання Danwatch виявило присутність колишніх російських спецназівців у камуфляжі на цивільних танкерах "тіньового флоту", які проходять через данські води. Один із виявлених чоловіків раніше очолював підрозділ спеціального призначення при Калінінградському відділі ФСБ, що спеціалізувався на підводних операціях. За оцінкою експертів з безпеки, це свідчить про використання росією "тіньового флоту" у військових цілях проти НАТО, а присутність можливих агентів ГРУ на цивільних суднах підвищує загрозу. Проте данська влада поки стримано реагує на "зелених чоловічків" посеред данських проток і не хоче коментувати ситуацію.

Чоловік у камуфляжній формі майже справляв враження того, хто хоче, щоб його помітили. Був полудень спекотного літа, і він стояв зовсім попереду на палубі під час проходу через Ересунн. У руках він тримав телефон і щось фотографував, але невідомо, що саме. Він і ще один росіянин перебували на борту танкера, який формально не мав жодного стосунку до росії, окрім того, що возить нафту з Фінської затоки. Але насправді це судно було частиною "тіньового флоту", пише Danwatch.

Згідно з документами екіпажу, які є у розпорядженні Danwatch, ці чоловіки не мали жодних офіційних функцій на судні. Вони були просто зазначені як "додатковий екіпаж" без детальних пояснень.

Тепер Danwatch може розкрити, що один із цих чоловіків раніше очолював підрозділ спецпризначення у Калінінграді. Про це свідчать дані зі злитої бази російських державних органів, яку Danwatch отримав від джерел у росії. Він служив у підрозділі спецпризначення при Калінінградському митно-прикордонному управлінні ФСБ, що складався з двох бойових груп, які, серед іншого, спеціалізувалися на дайвінгу. Він очолював цей підрозділ до 2009 року, після чого, згідно з документами, офіційної трудової біографії не має.

Данські лоцмани з державної лоцманської службиї DanPilot дедалі частіше стикаються з цими таємничими маленькими "зеленими чоловічками", коли ті виходять на борт суден тіньового флоту. За словами Якоба Каарсбо, колишнього головного аналітика Данського агентства оборонної розвідки, а сьогодні незалежного аналітика з питань безпеки, це свідчить про те, що росія використовує цивільні судна в конфлікті з НАТО.

"Це підкреслює, що тіньовий флот використовується у військових цілях. Незалежно від того, чи цей чоловік все ще формально належить до військової системи чи працює в приватній армії, зрештою ним керує військова розвідслужба ГРУ", – каже Каарсбо.

З липня, коли на борту вперше помітили росіян у формі, судно чотири рази проходило через данські води. Невідомо, зазначає видання, чи вони все ще перебувають на борту цього судна.

Якоб Каарсбо вимагає від НАТО більш рішучих дій: "Ви повинні переконатися, що всі документи, реєстраційні та страхові папери в порядку, і що на борту немає військовослужбовців. Потрібно провести спільну операцію НАТО із залученням військово-морських сил для рішучого втручання".

Підвищена загроза для Данії

ГРУ – це відома російська військова розвідслужба, яку підозрюють у причетності до численних диверсій та вбивств на Заході.

4 грудня Велика Британія запровадила санкції проти низки осіб, пов'язаних з ГРУ, через вбивство Доун Стерджесс у 2018 році. Її отруїли "Новічком" – спеціальним нервово-паралітичним агентом, розробленим росією і, як відомо, використовуваним російськими спецслужбами.

Якщо ГРУ діє в данських водах, це означає, що "загроза для Данії зросла", – переконаний Якоб Каарсбо. "Ми знаємо, як діють росіяни, і що вони використовують усілякі нетрадиційні засоби для атак на супротивників. Існує високий ризик, що ці судна з тіньового флоту будуть використані саме з цією метою", – каже він.

В останній розвідувальній оцінці ризиків Служби воєнної розвідки Данії за 2024 рік, зазначається, що росія становить підвищену загрозу для країн НАТО і що вона посилить напруженість, якщо, наприклад, судна тіньового флоту почнуть супроводжувати російські військові кораблі.

В останні місяці росія почала чіткіше пов’язувати себе з тіньовим флотом, хоча зазвичай намагається якомога менше прив'язуватись до нього для зовнішнього світу. Оскільки Захід посилив контроль над цими суднами, росія все частіше задіяла свої збройні сили для захисту тіньового флоту.

Наприклад, 19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин порушували повітряний простір Естонії, щоб змусити естонську берегову охорону відступити, коли вона намагалася зупинити судно тіньового флоту. У результаті, це судно відірвалося від переслідування і зрештою благополучно прибуло до порту в росії, а екіпаж зняв цей інцидент на відео і поділився нею у соцмережах.

"Науково-дослідні судна" та тіньовий флот

За словами Якоба Каарсбо, все це свідчить про те, що тіньовий флот тепер безпосередньо пов’язаний із військовими операціями росії.

"Раніше ми бачили, як росіяни використовували так звані науково-дослідні судна з персоналом у формі на борту. Вони використовували їх для картографування підводної інфраструктури та для перевірки реакції НАТО тощо. Тому природно припустити, що росіяни можуть використовувати розвіддані для розширення операцій за допомогою тіньового флоту", – каже він.

У звіті данської воєнної розвідки зазначається, що військовий супровід може призвести до підвищення рівня напруженості, як це спостерігалося в Естонії.

Останній приклад того, пише Danwatch, наскільки жорстокими можуть бути інциденти, коли тіньовий флот бере участь у війні, – це Чорне море. Тут Україна атакувала два танкери з тіньового флоту за допомогою морських дронів біля узбережжя Туреччини. Кадри з місця атаки показують великі вибухи біля керма судна, а зсередини судна видно, як екіпаж у паніці евакуюється.

Незважаючи на посилення напруженості в Балтійському морі, Якоб Каарсбо вважає, що атаки дронами на танкери поблизу данських кордонів є малоймовірними. "Неможливо сказати, що це означає для наших широт, але в Чорному морі триває гаряча війна, а тут її немає. Можливо, росія трохи більше захищає судна, але я не думаю, що це має велике значення", – каже він.

Як зазначає Danwatch, судно з колишнім керівником спецназу наразі перебуває в Середземному морі і прямує до росії через Данію. Видання неодноразово намагалося отримати коментар від органів влади щодо російських військових у формі на цивільних суднах. Міністерства зберігають мовчання, а командування оборони Данії раніше відповіло, що йому нічого не відомо про російських солдатів на цивільних суднах у данських протоках.

Причиною цього є те, що не можна однозначно стверджувати, що вони офіційно пов’язані з військовими структурами. Проте командування оборони не підтверджує і не спростовує, що російські військові у формі ходять на цивільних суднах.

Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати нову інформацію, яку Danwatch висвітлив у своєму розслідуванні. Міністерство закордонних справ окремо це питання не коментує, але заявляє: "Загалом можна сказати, що Міністерство закордонних справ та інші данські органи влади постійно обмінюються інформацією з нашими іноземними партнерами, і ми спільно працюємо над вирішенням цієї проблеми з іншими країнами на відповідних регіональних та міжнародних форумах".

Джерело: Danwatch