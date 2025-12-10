Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США та Європа не бачать перелому на фронті, попри заяви Трампа про перевагу рф – CNN

10 грудня 2025, 09:37
Водночас західні чиновники визнають, що ситуація для України залишається складною.

Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито програє війну, а росія має перевагу, нові оцінки США та Європи не фіксують принципових змін на полі бою.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, наразі немає ознак того, що російські війська здатні швидко здобути перемогу у війні проти України. Західні та українські оцінки малюють радше неоднозначну картину: російська армія має незначні тактичні просування на фронті та наближається до окремих ключових українських логістичних маршрутів, однак робить це ціною значних втрат.

"росіяни просуваються вперед, але це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців", – зазначив український військовий посадовець у коментарі CNN.

Водночас західні чиновники визнають, що ситуація для України залишається складною. Один з американських високопосадовців зауважив, що українські сили поступово втрачають окремі стратегічні позиції на сході через виснаження та обмежені оборонні можливості.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв’ю CNN наголосила, що за рік росія захопила менше 1% території України, що не може вважатися перемогою у війні. За її словами, кремль прагне позбавити Україну суверенітету та підкорити її як державу, однак на полі бою цих цілей росія не досягає.

Раніше Дональд Трамп, говорячи про свої зусилля з врегулювання війни між рф та Україною, заявив, що саме москва перебуває у сильнішій переговорній позиції.

