Сенатор США закликає Трампа замінити переговорників у мирному процесі для України

Американський сенатор-демократ Річард Блументаль закликав президента США Дональда Трампа замінити своїх переговорників, спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера, які беруть участь у мирних перемовинах щодо війни росії проти України.

За словами Блументаля, нинішні представники США проявляють упередженість і фактично підтримують позицію росії, підштовхуючи Україну до територіальних поступок без належних гарантій безпеки. Сенатор висловив занепокоєння тим, що Україна може опинитися «напризволяще» без необхідної військової підтримки.

Блументаль також зазначив, що переговори ведуться "повністю односторонньо" та без реальних поступок з боку росії. Він закликав переглянути весь американський "мирний план" та повернутися до початкового етапу переговорів із новими посланцями.

Нагадаємо, що Віткофф і Кушнер нещодавно відвідали москву для переговорів із владіміром путіним, після чого зустрілися з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Маямі. 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з американськими переговорниками, під час якої обговорювалися територіальні питання та гарантії безпеки.