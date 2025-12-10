США розглядають "корейський сценарій" як один із варіантів припинення війни в Україні

Попри різку та суперечливу риторику президента США Дональда Трампа, у Вашингтоні вважають, що мирна угода щодо війни рф проти України теоретично можлива.

США розглядають можливість припинення війни в Україні за так званим «корейським сценарієм», який передбачає замороження конфлікту вздовж поточної лінії фронту без остаточного врегулювання територіальних питань.

Про це пише The Washington Post у колонці журналіста Девіда Ігнатіуса з посиланням на джерела серед американських, українських та європейських посадовців.

За інформацією автора, попри різку та суперечливу риторику президента США Дональда Трампа, у Вашингтоні вважають, що мирна угода щодо війни рф проти України теоретично можлива. Водночас формат такого миру може нагадувати модель, яка виникла після Корейської війни 1950–1953 років, коли Північна і Південна Кореї були фактично розділені демілітаризованою зоною.

Ігнатіус зазначає, що потенційна угода передбачає збереження України як суверенної держави з міжнародними гарантіями безпеки, інтеграцією до Європейського Союзу та масштабною програмою економічного відновлення за підтримки США і Європи. Водночас журналіст застерігає, що надмірний тиск з боку Трампа на президента України Володимира Зеленського може зірвати домовленості, оскільки Київ і європейські союзники можуть обрати продовження війни, попри її високу ціну.

За даними WP, наразі обговорюються три ключові документи: рамковий мирний план, пакет гарантій безпеки та програма післявоєнного відновлення України. Серед можливих пунктів угоди називають вступ України до ЄС у 2027 році, надання гарантій безпеки з боку США за моделлю статті 5 НАТО (з ратифікацією Конгресом), а також окремі безпекові зобов’язання європейських країн.

"Корейський сценарій" передбачає припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення, створення демілітаризованої зони та зон обмеження важкого озброєння під міжнародним моніторингом. При цьому Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території частиною росії, як це досі відбувається у взаємних претензіях між Північною та Південною Кореєю.

Одним із найскладніших питань залишається Донеччина. За словами Ігнатіуса, США та росія намагаються схилити Україну до передачі рф приблизно 25% території області, які зараз перебувають під контролем російських військ. Київ категорично відкидає будь-які "територіальні обміни".

Окремо в матеріалі зазначається, що Запорізька атомна електростанція не повинна залишитися під контролем росії – розглядається варіант її управління за участі США. Крім того, частину заморожених російських активів, щонайменше 100 млрд євро, можуть спрямувати на відновлення України, а інвестиційні структури на чолі з BlackRock планують створити фонд реконструкції обсягом до 400 млрд доларів.

Журналіст підсумовує, що будь-яка мирна угода має бути довготривалою та збалансованою. В іншому разі війна може відновитися з новою силою. На його думку, замість ультиматумів Україні США варто тісніше координувати дії з європейськими союзниками, щоб запропонувати Києву пакет безпеки та економічних стимулів, який зробить навіть болючі компроміси прийнятними.