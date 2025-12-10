ЄС готується до оборони без США на тлі критики Трампа – Politico

Нова Стратегія національної безпеки США, опублікована минулого тижня, підкреслює, що розвинені країни мають брати первинну відповідальність за безпеку своїх регіонів.

Постійні критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо Європейського союзу змушують європейських лідерів готуватися до сценарію, в якому США перестануть бути основним гарантом безпеки континенту.

Як пише Politico, ЄС вже тестує власну систему оборони, очолювану Великою Британією та Францією, до якої приєдналася й Німеччина.

Європейські політики обговорюють глибшу інтеграцію у рамках Об'єднаних експедиційних сил та зміцнення "європейського стовпа" в НАТО. Ключове питання зараз не "якщо", а "коли" Європа має взяти на себе основну оборону континенту. Тривогу посилила відсутність державного секретаря США Марко Рубіо на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та критика європейських країн за пріоритет внутрішніх оборонних промисловостей.

Нова Стратегія національної безпеки США, опублікована минулого тижня, підкреслює, що розвинені країни мають брати первинну відповідальність за безпеку своїх регіонів. Документ також висловлює стурбованість щодо демографічних змін у Європі та їхнього впливу на економічну та військову спроможність континенту.

Європейський союз вже працює над новими гарантіями безпеки на випадок, якщо стаття 5 НАТО не спрацює. Юридичне підґрунтя закладене у статті 42.7 договору ЄС про взаємну оборону. ЄС планує протягом наступного року детально прописати механізми дій країн у разі нападу.

Разом з тим, експерти зазначають, що Європі буде важко компенсувати відсутність американських можливостей у таких сферах, як розвідка, стратегічні перевезення та дальні удари. Деякі чиновники вважають, що сигнал Вашингтона – це не підготовка до виходу США з НАТО, а стимул до того, щоб Європа взяла на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Колишній посол США в ЄС Ентоні Гарднер назвав нову стратегію "зрадою 80 років двопартійної політики США", підкреслюючи, що дні абсолютного лідерства Америки у світовій безпеці можуть добігати кінця.