Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти росії
19 вересня 2025, 14:07
Фото: з відкритих джерел
Новий пакет санкцій буде спрямований проти криптовалюти, енергетики та банків.
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти росії.
Про це під час брифінгу повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо, інформує The Guardian.
За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, новий пакет санкції проти росії буде спрямований проти криптовалюти, банків та енергетики.
Зазначається, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас представлять подробиці нового санкційного пакета в пресрелізі, який буде опубліковано пізніше.