Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти росії.

За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, новий пакет санкції проти росії буде спрямований проти криптовалюти, банків та енергетики.

Зазначається, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас представлять подробиці нового санкційного пакета в пресрелізі, який буде опубліковано пізніше.