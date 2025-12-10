Сизранський НПЗ зупинив переробку після удару українських дронів

Дрони ЗСУ вразили в установку первинної переробки нафти CDU-6, яка є основним обладнанням заводу.

російський нафтопереробний завод у Сизрані зупинив переробку нафти 5 грудня після пошкодження в результаті атаки українських дронів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Україна та росія продовжують атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури, оскільки мирні переговори не просуваються.

Українські військові в п'ятницю заявили, що вночі завдали далекобійні удари по нафтопереробному заводу в російському місті Сизрань та порту Темрюк у Краснодарському краї.

За словами джерел агентства, дрони вразили в установку первинної переробки нафти CDU-6, яка є основним обладнанням заводу, і вже ставала обʼєктом дронів у серпні, після чого потребувала двотижневого ремонту. Поточні ремонтні роботи можуть тривати близько місяця.

За даними джерел агентства у галузі, торік переробка нафти на Сизранському заводі була значно нижчою за проєктну потужність і становила близько 90 тис. барелів на добу, або 4,3 млн метричних тонн.

Торік завод виробив 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного пального та 700 тис. тонн мазуту.

5 грудня стало відомо, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області, який був задіяний у забезпеченні збройних сил росії. Зазначалося, що щорічний об’єм його переробки складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти на рік.