ПОЛІТИКА

Прем'єр Ірландії натякнув на російський слід у переслідуванні літака Зеленського

09 грудня 2025, 20:08
Прем'єр Ірландії натякнув на російський слід у переслідуванні літака Зеленського
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Один із його колег заявив, що нещасні випадки відбуваються на індивідуальній основі, але за окремий період часу можна виявити закономірності.

Інцидент із дронами в Дубліні під час візиту президента України Володимира Зеленського може бути пов'язаний із тим, що в ЄС активно обговорюють долю російських активів.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, повідомляє The Guardian.

Мартін сказав, що ймовірне переслідування літака Зеленського "вписується у встановлений шаблон подібних інцидентів із дестабілізацією, які відбувалися в інших європейських країнах".

За словами прем'єра, нещодавно один із його колег заявив, що нещасні випадки відбуваються на індивідуальній основі, але за окремий період часу можна виявити закономірності. Саме це спостерігається в країнах ЄС, де стали регулярними провокації з використанням безпілотників.

"Звичайно, у нас є дуже серйозні теми на порядку денному. Як сказав Антоніу (Антоніу Кошта, голова Євроради - ред.), все питання майбутнього фінансування України, використання заморожених активів, що є дуже великою проблемою для росії. І я не вважаю, що те, що відбувається - це просто збіг, скажімо так", - підкреслив прем'єр Ірландії.

