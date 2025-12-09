Європейські спецслужби попереджають про нову хвилю російських диверсій

російські служби активно обстежують критично важливі об’єкти, зокрема автомобільні та залізничні мости, плануючи можливі підриви або диверсії.

Європейські служби безпеки та НАТО зараз оцінюють дії росії на континенті як серйозну загрозу для цивільного життя та інфраструктури.

Про це повідомляє Financial Times.

Те, що раніше сприймалося як "дрібні напади низького рівня", сьогодні розглядається як частина добре спланованої кампанії саботажу.

У липні минулого року вибухи посилок DHL у Великій Британії, Польщі та Німеччині показали потенціал масштабних диверсій: у кожному випадку використовували близько 6 кг вибухівки — достатньо, щоб знищити вантажний літак. За даними служб безпеки, організаторами атак були диверсанти, які діяли за вказівкою рф. Наступним етапом планувалося завдати удару по рейсах до США, що могло б перевищити шкоду від будь-якого терористичного акту з часів атак на Всесвітній торговий центр.

Експерти наголошують, що масштаби загрози лише зростають. російські служби активно обстежують критично важливі об’єкти, зокрема автомобільні та залізничні мости, плануючи можливі підриви або диверсії. Також є дані про підготовку "сплячих" агентів, здатних проникнути в європейські держави.

"Для країн, що межують із рф, таких як Польща, росія нині становить загрозу, порівнянну з ісламським тероризмом, який протягом десятиліть був основним предметом занепокоєння", — зазначає Кір Джайлз, експерт Chatham House.

Наразі в Європі відстежують спроби Кремля посіяти хаос у транспортній та енергетичній інфраструктурі, зокрема підпал торгових центрів, підрив дамб і отруєння водопостачання. Більшість таких випадків вдалося запобігти завдяки роботі спецслужб.

Секретні оцінки НАТО свідчать, що дії росії можуть бути підготовкою до можливої гарячої війни з Європою до 2029 року. Голова військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що НАТО розглядає рішучі заходи у відповідь, включно з превентивними ударами для стримування.

Чиновники попереджають, що недостатня реакція держав на диверсії лише заохочує кремль до подальших атак. "Якщо країна обмежується словами і не реагує на загрози, росія продовжить свої дії. Це не гібридна війна — це війна проти Європи", — зазначив Джайлз.

Європейські спецслужби продовжують моніторинг російських агентів та запобігають потенційним катастрофам, що можуть загрожувати життю мільйонів людей.