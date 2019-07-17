У СБУ встановили понад 150 причетних до транспортування "Бука" з Росії на Донбас

Служба безпеки України встановила більше 150 людей, які брали участь у транспортуванні зенітно-ракетного комплексу "Бук" з Росії на Донбас, яким було збито літак Boeing Малайзійських авіаліній рейсу MH17

Згідно з інформацією, за п`ять років слідства СБУ передала до міжнародної Спільної слідчої групи, до якої входять представники України, Нідерландів, Бельгії та Австралії, величезний масив доказових матеріалів, які "дозволяють відтворити обставини скоєння злочину та встановити осіб причетних до цього терористичного акту".

Про це повідомили у прес-службі СБУ, йдеться в "Громадське".

Зазначається, що слідством встановлено:

точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка зенітно-ракетного комплексу "Бук" була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України;

час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку Boeing 777-200 9M-MRD та місце старту даної ракети;

час та маршрут, за яким СВУ ЗРК "БУК" була вивезена до Російської Федерації;

більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної установки Бук-м з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака.

Також повідомляється, що матеріали кримінального провадження щодо підозрюваних передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їх подальшого кримінального переслідування.

Раніше прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив у четвер, що Росія стала цапом-відбувайлом за збиття літака рейсу Malaysia Airlines MH17, і поставив під сумнів об'єктивність розслідування катастрофи 2014 року міжнародною слідчою комісією.

Нагадаємо, що США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH17 і закликають Росію покарати винних.

Зазначимо, що Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР" пред'явлені підозри у зв'язку з катастрофою MH17.

Додамо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).

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