Імена імовірних підозрюваних у справі МН17 опублікували на нідерландському каналі

Канал Nieuwsuur опублікував чотири імені ймовірних підозрюваних у причетності до збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 у 2014 році

Журналісти оприлюднили імена за день до оприлюднення нових подробиць розслідування Спільної слідчою групою (JIT), однак поки незрозуміло, чи це ті імена, які завтра назве JIT, оскільки досі жодне ім’я офіційно не називали.

Переклад сюжету каналу опублікувала українська колумністка Світлана Самбірський, йдеться у "Громадське".

У сюжеті фігурують такі люди:

Сергій Мучкаєв. Командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, що базується в Курську. За версією журналістів, він відповідав за перевезення до українського кордону "Бука", яким збили літак.

Іван Без’язиков. Полковник ЗСУ, якого в Україні судять за звинуваченням у державній зраді. Він, можливо, сприяв перевезенню "Бука" до місця запуску.

Сергій Дубинський, "керівник" розвідки самопроголошеної "ДНР", ветеран ГРУ. Його вважають організатором застосування "Бука".

Олег Пулатов. Підполковник запасу російських Військово-десантних військ. Ймовірно, був залучений до перевезення "Бука" та організації охорони району падіння уламків збитого літака. За деякими даними, він перебував біля установки в момент пуску.

Het #JIT zegt dat de Buk-raket afkomstig was van de 53ste brigade van het Russische leger. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp (@gjdennekamp) ging die brigade opzoeken. #Nieuwsuur pic.twitter.com/7HwEym5Fq6 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) 17 июня 2019 г.

Про те, що слідча група 19 червня назве імена саме чотирьох підозрюваних, повідомила заступниці міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Раніше уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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