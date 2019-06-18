Росія: Сучасні війни вимагають нових підходів

За словами Шойгу, важливо розуміти, що сучасні війни вимагають нових підходів.

"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", - зазначив Шойгу, відкриваючи науково-практичну конференцію з керівним складом Збройних сил РФ, інформує "УП" з посиланням на російське агентство ТАСС.

"Конфлікти нового покоління - це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", - сказав він.

Нагадаємо, за даними щотижневого рейтингу соціологічної організації "Всеросійський центр вивчення громадської думки", яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля, за період із 3 по 9 червня про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів; на тиждень раніше йому довіряли 72,4% опитаних. Це вказує на те, що рейтинг президента Росії знизився, порівняно з минулими роками.

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