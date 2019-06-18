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Росія: Сучасні війни вимагають нових підходів

Міністр оборони Росії генерал Сергій Шойгу заявив, що РФ потрібна нова теорія ведення воєн
За словами Шойгу, важливо розуміти, що сучасні війни вимагають нових підходів.
Росія: Сучасні війни вимагають нових підходів Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", - зазначив Шойгу, відкриваючи науково-практичну конференцію з керівним складом Збройних сил РФ, інформує "УП" з посиланням на російське агентство ТАСС.

"Конфлікти нового покоління - це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", - сказав він.

Нагадаємо, за даними щотижневого рейтингу соціологічної організації "Всеросійський центр вивчення громадської думки", яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля, за період із 3 по 9 червня про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів; на тиждень раніше йому довіряли 72,4% опитаних. Це вказує на те, що рейтинг президента Росії знизився, порівняно з минулими роками.

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18 06 2019 15:36
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