Прем'єр Малайзії: Росія стала цапом-відбувайлом за збиття MH17

"Ми дуже незадоволені, тому що з самого початку це було політичним питанням - те, як звинуватити Росію в злочині"

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив у четвер, що Росія стала цапом-відбувайлом за збиття літака рейсу Malaysia Airlines MH17, і поставив під сумнів об'єктивність розслідування катастрофи 2014 року міжнародною слідчою комісією.

Очолена Нідерландами Об'єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми дуже незадоволені, тому що з самого початку це було політичним питанням - те, як звинуватити Росію в злочині", - сказав Махатхір.

"Ще до того, як вони дослідили, вони вже говорили про Росію. А тепер вони сказали, що мають докази. Нам дуже важко це прийняти", - зазначив він.

17 липня 2014 року MH17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпур, збили в небі над територією, яку контролювали проросійські сепаратисти на сході України. 298 осіб загинули: 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей.

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке повідомив, що підозрювані несуть відповідальність за привезення російської ракети на схід України "з метою збити літак".

Росія назвала звинувачення у вбивстві проти російських підозрюваних безпідставними.

Махатхір сказав, що він не думає, що росіяни були залучені, і що висновки слідчої групи базуються на "чутках".

Нагадаємо, що США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH17 і закликають Росію покарати винних.

Зазначимо, що Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР" пред'явлені підозри у зв'язку з катастрофою MH17.

Додамо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).