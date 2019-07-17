Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання

"Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, запропонувала своє таке зобов’язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Російській Федерації 24-х військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання.

"У кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя. Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, запропонувала своє таке зобов’язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде", - український омбудсмен повідомила у своєму Facebook.

За словами Денісової, моряки знаходяться "в бойовому настрої, чекають повернення на Батьківщину".

"І дуже сподіваюся, що це стане можливим", - додала Денисова.

Нагадаємо, що 15 липня Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.