Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання
"У кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя. Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, запропонувала своє таке зобов’язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде", - український омбудсмен повідомила у своєму Facebook.
За словами Денісової, моряки знаходяться "в бойовому настрої, чекають повернення на Батьківщину".
"І дуже сподіваюся, що це стане можливим", - додала Денисова.
Нагадаємо, що 15 липня Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.
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