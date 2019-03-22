МЗС України вимагає негайно скасувати вирок політв'язню Грибу
"Вимагаємо негайно скасувати незаконний вирок у справі Павла Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну", - зазначили в міністерстві.
Росія грубо порушила норми міжнародного права, починаючи від викрадення Павла, також не надавала інформацію про його утримання і врешті решт винесла "неправомірний вирок", заявили у МЗС.
"Вважаємо, що цим судовим рішенням російська сторона грубо порушує права людини - зокрема право на справедливий суд та право на життя", - вказали у МЗС.
Міністерство також закликало міжнародну спільноту посилити тиск та Росію, аби вона припинила порушувати права людини та звільнила Павла.
Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата