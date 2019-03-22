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МЗС України вимагає негайно скасувати вирок політв'язню Грибу

Міністерство також закликало міжнародну спільноту посилити тиск та Росію
Міністерство закордонних справ висловило протест через рішення російського суду у справі політв'язня Павла Гриба та вимагає негайно скасувати незаконний вирок у справі.
МЗС України вимагає негайно скасувати вирок політв Фото: slovoidilo.ua

"Вимагаємо негайно скасувати незаконний вирок у справі Павла Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну", - зазначили в міністерстві.

Росія грубо порушила норми міжнародного права, починаючи від викрадення Павла, також не надавала інформацію про його утримання і врешті решт винесла "неправомірний вирок", заявили у МЗС.

"Вважаємо, що цим судовим рішенням російська сторона грубо порушує права людини - зокрема право на справедливий суд та право на життя", - вказали у МЗС.

Міністерство також закликало міжнародну спільноту посилити тиск та Росію, аби вона припинила порушувати права людини та звільнила Павла.

Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.

 
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22 03 2019 11:47
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