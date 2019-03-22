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Українського політв'язня Павла Гриба засудили до шести років позбавлення волі

Після оголошення вироку він оголосив голодування
Українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
Українського політв Фото:"Громадське"

Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, яким його засудили до 6 років позбавлення волі, оголосив голодування, повідомляє Hromadske.

"Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму", - сказав суддя.

На судових дебатах у справі українського політв'язня Павла Гриба прокурори просили для українця 6 років ув'язнення.

Додамо, український політв'язень Павло Гриб, обвинувачений у схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, виступив зі своїм останнім словом у Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, раніше Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі.  Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.

 

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22 03 2019 10:16
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