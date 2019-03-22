Українського політв'язня Павла Гриба засудили до шести років позбавлення волі

Українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.

Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, яким його засудили до 6 років позбавлення волі, оголосив голодування, повідомляє Hromadske.

"Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму", - сказав суддя.

На судових дебатах у справі українського політв'язня Павла Гриба прокурори просили для українця 6 років ув'язнення.

Додамо, український політв'язень Павло Гриб, обвинувачений у схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, виступив зі своїм останнім словом у Ростові-на-Дону.