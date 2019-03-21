"Бажаю українцям з гідністю пройти полон" - Гриб виступив з останнім словом у Ростові-на-Дону
"Уперше мені випадає така нагода сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розказати все, як було насправді", — сказав Гриб, повідомляє журналістка Громадського із зали суду.
У своєму останньому слові Гриб не визнав обвинувачень, бо вони від Федеральної служби безпеки - "вони бандити та вбивці". А також зазначив, що "ніхто не мав підстав гадати", що стороння Білорусь є "насправді небезпечною".
Павло побажав усім українським патріотам з гідністю пройти полон - "по правді й совісті". А наприкінці сказав "Слава Україні!" та "Слава українській нації!", зазначила журналістка.
Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11 годині.
Павло Гриб: "Я бачу таку перспективу: або смерть, або в'язниця". Павло говорить українською мовою. Він каже, що не здатний брати участь у дебатах. Він скаржиться на нудоту та болі.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.
Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.
Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.
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