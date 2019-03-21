"Бажаю українцям з гідністю пройти полон" - Гриб виступив з останнім словом у Ростові-на-Дону

Український політв'язень Павло Гриб, обвинувачений у схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, виступив зі своїм останнім словом у Ростові-на-Дону.

"Уперше мені випадає така нагода сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розказати все, як було насправді", — сказав Гриб, повідомляє журналістка Громадського із зали суду.

У своєму останньому слові Гриб не визнав обвинувачень, бо вони від Федеральної служби безпеки - "вони бандити та вбивці". А також зазначив, що "ніхто не мав підстав гадати", що стороння Білорусь є "насправді небезпечною".

Павло побажав усім українським патріотам з гідністю пройти полон - "по правді й совісті". А наприкінці сказав "Слава Україні!" та "Слава українській нації!", зазначила журналістка.

Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11 годині.