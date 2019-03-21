У Росії розпочались судові дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба

Павло говорить українською мовою. Він каже, що не здатний брати участь у дебатах

У російському Ростові-на-Дону розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба.

У коментарі "Громадському" сам Павло розповів, що почувається недобре. Каже, що належної медичної допомоги йому не надають.

"З часів минулого засідання коли я захворів ніхто нічого не зробив, мене відвозять сюди и кажуть що я здоровий. Я прошу вас перенести засідання. Я не повинен тут сидіти і страждати з хворобами", - сказав Гриб.

Павло говорить українською мовою. Він каже, що не здатний брати участь у дебатах. Він скаржиться на нудоту та болі.

"Сьогодні зранку вивели в окрему кімнату. Там нічого немає, закрили просто. Це робиться для того, щоб подивитись мої папери. Є для того спеціальні люди. Це мене навмисно вивели, подивились. Та у мене там нічого такого немає. Заяви, звернення, останнє слово", - додав він.

Політв'язень також зауважив, що він вважає свою справу виключно політичною.

"Я думаю, що це політика. І думаю, що коли цю справу тільки починали, ніхто не думав, що так вийде", - сказав Гриб.

Наразі, як передає кореспондент "Громадського", у засіданні суду оголосили перерву. Павлу викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.