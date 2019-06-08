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У Генпрокуратурі анонсують нові підозри у справі про тиск на ВККС

У справі про зловживання та тиск на ВККС суддями Окружного адміністративного суду Києва є чотири підозри – але вони не останні
Генеральна прокуратура може вручити підозри особам із судової адміністрації, офісу омбудсмена та інших органів влади у справі тиску на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
У Генпрокуратурі анонсують нові підозри у справі про тиск на ВККС Юрій Луценко. Фото: УНІАН

"В цей та наступний тиждень ми вивчимо можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС. Зокрема, йдеться про посадових осіб судової адміністрації, офісу омбудсмена та ряду інших органів влади та інших суддів, які були втягнуті в ймовірно незаконні схеми. Також будуть проведені слідчі дії та експертиза голосів, які були записані в рамках проведення прослуховування службових кабінетів", - заявив генпрокурор Юрій Луценко, йдеться в "УП".

Луценко зазначив, що це – одна з найрезонансніших справ за останні 2 роки, негласні слідчі розшукові дії (записи розмов) в кабінетах суддів проводили 7 місяців.

Також генпрокурор наголосив, що відпрацьовуються інші епізоди, не пов’язані з ВККС, де інші посадові особи як попередньої, так і нинішньої влади фактично намагалися в ручному режимі використовувати Окружний адміністративний суд для прийняття тих чи інших потрібних їм політичних та економічних рішень.

Луценко пообіцяв розсекречувати епізоди, які поки що засекречені, аналізувати їх, і в разі достатності підстав оголошувати підозри за іншими епізодами, не пов’язаними з ВККС.

За словами генпрокурора, "ключова подія в календарі" відбудеться вже наступного тижня.

"До кінця цього тижня ми, ймовірно передамо, у Вищу раду правосуддя подання про запобіжні заходи стосовно 4-х суддів, котрим оголошено підозри. Тільки після дозволу ВРП вони підуть до суду. В суді ми будемо клопотати про запобіжний захід – відсторонення їх від займаної посади. Це буде головним сигналом – чи готова вся судова система до адекватної оцінки дій своїх колег", - наголосив  Луценко.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки.

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