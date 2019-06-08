Немає сенсу приховувати, Харків тоне в наркотиках, - Кернес

Мер Харкова також попросив допомоги у ініціативних груп і громадських організацій: ідеї, як посилити боротьбу з наркотрафіком.

"Немає сенсу приховувати: Харків тоне в наркотиках. Я знаю місто, і ще ніколи люди не були в такому шоці від того, що відбувається. Ця тема піднімається першою на зустрічах, прийомах, в приват соцмереж люди пишуть сотні адрес "закладок", де йде справжній трафік, незалежно, центр це чи околиця, паркани в адресах, наркомани просто на вулицях жеруть цю гидоту", - написав мер Харкова на своїй сторінці в Facebook, йдеться в "УП".

"Немає сенсу приховувати й інше: поліція не справляється. Я в черговий раз закликаю Головне управління Національної поліції Харківської області відреагувати на вимогу харків'ян", - додав він.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, літній сезон збільшує ризики вживання наркотиків. Зокрема понад третину вживання ЛСД і близько 30% вживання MDMA та марихуани починаються саме в цьому сезоні. Близько 28% вживання кокаїну також припадає на літо.

Читате також: Коломойський: Російський газ ніколи не був потрібен Україні