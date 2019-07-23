Найчастіше люди уперше вживають наркотики влітку, - дослідження

Згідно з новим дослідженням, літній сезон збільшує ризики вживання наркотиків. Зокрема понад третину вживання ЛСД і близько 30% вживання MDMA та марихуани починаються саме в цьому сезоні. Близько 28% вживання кокаїну також припадає на літо.

Люди із більшою ймовірністю спробують ці наркотики і марихуану влітку, повідомляє CNN із посиланням на результати, опубліковані 23 липня у Журналі загальної внутрішньої медицини.

Доктор Джозеф Паламар, провідний автор дослідження і ад'юнкт-професор охорони здоров'я в Медичній школі Нью-Йоркського університету, пояснив, що літо приносить багато вільного часу, особливо для молодих людей.

"Люди не працюють як божевільні. Якщо ви полюбляєте прогулянки через більш теплу погоду, ви більше спілкуватиметеся з людьми. У ці дні фестивальна сцена особливо різноманітна", - зазначив дослідник.

Гучні літні фестивалі - особливо ризиковані для вживання наркотиків. У Європі, наприклад, відвідування пунктів невідкладної допомоги через наркотики досягає піку саме влітку.

"Якщо ви під екстазі, п'яні і танцюєте в спекотну погоду, це небезпечно", - сказав Паламар і додав, що "екстазі - останнє, що слід прийняти незапланованим чином".

Згідно з Національним дослідженням вживання наркотиків і здоров'я, в 2017 році у США близько 3 мільйонів людей почали вживати марихуану, і близько мільйона - кокаїн, понад 700 тисяч людей - ЛСД, і приблизно стільки ж - екстазі.

Подібні зусилля мають бути орієнтовані на підлітків і молодих людей ближче до кінця навчального року, додав він, і їм слід розуміти, як наркотики впливають на них у теплу пору року.

"Деякі партії наркотиків, які ми досліджували, зокрема, вимагають підготовки перед вживанням. Тому, хоча ми не заохочуємо вживання екстазі, людям, які пішли на такий крок, потрібні адекватний відпочинок і зволоження, аби запобігти можливим неприємним наслідкам, наприклад, тепловому удару".

У 2013 році двоє молодих людей померли на музичному фестивалі Electric Zoo в Нью-Йорку після вживання екстазі, і як мінімум ще четверо були госпіталізовані. Смерть привела до скасування останнього дня фестивалю. Рік по тому, організатори провели для всіх учасників тренінг із боротьби із наркотиками.

"Підлітки і молоді люди не повинні вмирати від наркотиків. Я думаю, що відбувається багато неосвіченого вживання, і це страшно", - підсумував Паламар.