Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найчастіше люди уперше вживають наркотики влітку, - дослідження

Гучні літні фестивалі - особливо ризиковані для вживання наркотиків
Згідно з новим дослідженням, літній сезон збільшує ризики вживання наркотиків. Зокрема понад третину вживання ЛСД і близько 30% вживання MDMA та марихуани починаються саме в цьому сезоні. Близько 28% вживання кокаїну також припадає на літо.
Найчастіше люди уперше вживають наркотики влітку, - дослідження Фото: ria.ru

Люди із більшою ймовірністю спробують ці наркотики і марихуану влітку, повідомляє CNN із посиланням на результати, опубліковані 23 липня у Журналі загальної внутрішньої медицини.

Доктор Джозеф Паламар, провідний автор дослідження і ад'юнкт-професор охорони здоров'я в Медичній школі Нью-Йоркського університету, пояснив, що літо приносить багато вільного часу, особливо для молодих людей.

"Люди не працюють як божевільні. Якщо ви полюбляєте прогулянки через більш теплу погоду, ви більше спілкуватиметеся з людьми. У ці дні фестивальна сцена особливо різноманітна", - зазначив дослідник. 

Гучні літні фестивалі - особливо ризиковані для вживання наркотиків. У Європі, наприклад, відвідування пунктів невідкладної допомоги через наркотики досягає піку саме влітку.

"Якщо ви під екстазі, п'яні і танцюєте в спекотну погоду, це небезпечно", - сказав Паламар і додав, що "екстазі - останнє, що слід прийняти незапланованим чином".

Згідно з Національним дослідженням вживання наркотиків і здоров'я, в 2017 році у США близько 3 мільйонів людей почали вживати марихуану, і близько мільйона - кокаїн, понад 700 тисяч людей - ЛСД, і приблизно стільки ж - екстазі.

Подібні зусилля мають бути орієнтовані на підлітків і молодих людей ближче до кінця навчального року, додав він, і їм слід розуміти, як наркотики впливають на них у теплу пору року.

"Деякі партії наркотиків, які ми досліджували, зокрема, вимагають підготовки перед вживанням. Тому, хоча ми не заохочуємо вживання екстазі, людям, які пішли на такий крок, потрібні адекватний відпочинок і зволоження, аби запобігти можливим неприємним наслідкам, наприклад, тепловому удару".

У 2013 році двоє молодих людей померли на музичному фестивалі Electric Zoo в Нью-Йорку після вживання екстазі, і як мінімум ще четверо були госпіталізовані. Смерть привела до скасування останнього дня фестивалю. Рік по тому, організатори провели для всіх учасників тренінг із боротьби із наркотиками.

"Підлітки і молоді люди не повинні вмирати від наркотиків. Я думаю, що відбувається багато неосвіченого вживання, і це страшно", - підсумував Паламар.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2019 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.