Найчастіше люди уперше вживають наркотики влітку, - дослідження
Люди із більшою ймовірністю спробують ці наркотики і марихуану влітку, повідомляє CNN із посиланням на результати, опубліковані 23 липня у Журналі загальної внутрішньої медицини.
Доктор Джозеф Паламар, провідний автор дослідження і ад'юнкт-професор охорони здоров'я в Медичній школі Нью-Йоркського університету, пояснив, що літо приносить багато вільного часу, особливо для молодих людей.
"Люди не працюють як божевільні. Якщо ви полюбляєте прогулянки через більш теплу погоду, ви більше спілкуватиметеся з людьми. У ці дні фестивальна сцена особливо різноманітна", - зазначив дослідник.
Гучні літні фестивалі - особливо ризиковані для вживання наркотиків. У Європі, наприклад, відвідування пунктів невідкладної допомоги через наркотики досягає піку саме влітку.
"Якщо ви під екстазі, п'яні і танцюєте в спекотну погоду, це небезпечно", - сказав Паламар і додав, що "екстазі - останнє, що слід прийняти незапланованим чином".
Згідно з Національним дослідженням вживання наркотиків і здоров'я, в 2017 році у США близько 3 мільйонів людей почали вживати марихуану, і близько мільйона - кокаїн, понад 700 тисяч людей - ЛСД, і приблизно стільки ж - екстазі.
Подібні зусилля мають бути орієнтовані на підлітків і молодих людей ближче до кінця навчального року, додав він, і їм слід розуміти, як наркотики впливають на них у теплу пору року.
"Деякі партії наркотиків, які ми досліджували, зокрема, вимагають підготовки перед вживанням. Тому, хоча ми не заохочуємо вживання екстазі, людям, які пішли на такий крок, потрібні адекватний відпочинок і зволоження, аби запобігти можливим неприємним наслідкам, наприклад, тепловому удару".
У 2013 році двоє молодих людей померли на музичному фестивалі Electric Zoo в Нью-Йорку після вживання екстазі, і як мінімум ще четверо були госпіталізовані. Смерть привела до скасування останнього дня фестивалю. Рік по тому, організатори провели для всіх учасників тренінг із боротьби із наркотиками.
"Підлітки і молоді люди не повинні вмирати від наркотиків. Я думаю, що відбувається багато неосвіченого вживання, і це страшно", - підсумував Паламар.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн