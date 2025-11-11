Британія припинила ділитися зі США частиною розвідувальних даних – ЗМІ

Лондон не хоче бути співучасником незаконних ударів.

Британія перестала ділитися зі США розвідувальною інформацією щодо суден, підозрюваних у перевезенні наркотиків у Карибському басейні. Лондон вважає атаки Штатів по цих суднах незаконними та не хоче бути співучасником.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Протягом багатьох років Британія, яка контролює низку територій у Карибському басейні, допомагала США знаходити судна, підозрювані у перевезенні наркотиків. Берегова охорона США могла їх перехопити, затримати екіпаж та вилучити наркотики.

Проте у вересні Штати за наказом Дональда Трампа почали бити по цих судах та вже вбили 76 людей. Британці занепокоїлись, що США можуть використовувати їх розвідувальні дані для вибору цілей. Британські чиновники вважають, що удари американської армії порушують міжнародне право, кажуть джерела журналістів, і тому місяць тому дані перестали передавати.

Минулого місяця головний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявляв, що удари США порушують міжнародне право та є "позасудовими вбивствам". Велика Британія погоджується з цією оцінкою, повідомили джерела CNN.