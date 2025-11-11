Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія припинила ділитися зі США частиною розвідувальних даних – ЗМІ

11 листопада 2025, 19:59
Британія припинила ділитися зі США частиною розвідувальних даних – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Лондон не хоче бути співучасником незаконних ударів.

Британія перестала ділитися зі США розвідувальною інформацією щодо суден, підозрюваних у перевезенні наркотиків у Карибському басейні. Лондон вважає атаки Штатів по цих суднах незаконними та не хоче бути співучасником.

Про це пише CNN з посиланням на джерела. 

Протягом багатьох років Британія, яка контролює низку територій у Карибському басейні, допомагала США знаходити судна, підозрювані у перевезенні наркотиків. Берегова охорона США могла їх перехопити, затримати екіпаж та вилучити наркотики. 

Проте у вересні Штати за наказом Дональда Трампа почали бити по цих судах та вже вбили 76 людей. Британці занепокоїлись, що США можуть використовувати їх розвідувальні дані для вибору цілей. Британські чиновники вважають, що удари американської армії порушують міжнародне право, кажуть джерела журналістів, і тому місяць тому дані перестали передавати. 

Минулого місяця головний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявляв, що удари США порушують міжнародне право та є "позасудовими вбивствам". Велика Британія погоджується з цією оцінкою, повідомили джерела CNN.

СШАнаркотикиБританіярозвіддані

Останні матеріали

За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється