США оголосили про старт військової операції у Південній Америці

Міністр оборони США Піт Ґегсет повідомив про початок військової операції під назвою "Південний спис", спрямованої на боротьбу з так званими «наркотерористами» у Південній Америці.

Про це він заявив у соцмережі X.

За словами голови Пентагону, відповідний наказ видав президент США Дональд Трамп. Місія проходитиме під керівництвом Об’єднаної оперативної групи "Південний спис" та Південного командування США.

Ґегсет наголосив, що операція має на меті "усунути наркотерористів з нашої півкулі та захистити США від наркотиків, які вбивають наших людей". Він також підкреслив, що Вашингтон вважає Західну півкулю "сусідством Америки", яке необхідно захищати.

Останні місяці американсько-венесуельські відносини різко погіршилися. США неодноразово повідомляли про атаки на човни біля узбережжя Венесуели, які, за їхніми даними, перевозили наркотики. Американська адміністрація пояснює активізацію таких операцій боротьбою з фентаніловою кризою — смертність від цього наркотика у США продовжує зростати.

Вашингтон також нарощує військову присутність у регіоні: нині там розміщені близько 10 тисяч американських військових — головно на базах у Пуерто-Рико та на десантних кораблях морської піхоти. У Карибському басейні нині перебувають вісім надводних кораблів ВМС США та один підводний човен.

Раніше низка американських медіа повідомляла про розширення секретної діяльності США в регіоні. The New York Times писало, що адміністрація Трампа дозволила ЦРУ проводити приховані операції, а The Wall Street Journal повідомляло, що Вашингтон визначив можливі цілі для повітряних ударів по об’єктах у Венесуелі, які, за версією США, пов’язані з наркоторгівлею. Йшлося про порти, аеропорти, військово-морські бази та злітні смуги.

Втім, президент Трамп публічно заперечував, що розглядає варіанти ударів по Венесуелі.

Запуск операції "Південний спис" може стати новим етапом у зростанні напруги між двома країнами.