Луценко пообіцяв ухвалити рішення щодо підозр суддям Окружного адмінсуду, коли повернеться з відпустки

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки

За словами Горбатюка, Луценко спочатку відмовляв у зустрічі, а потім поїхав у відпустку. Луценко, зі свого боку, каже, що Горбатюк до нього не звертався.

"Приїду в середу і прийму об’єктивне рішення", - відповів Луценко, йдеться в "Громадське".

Також генпрокурор заперечив слова керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який заявив, що хотів зустрітися з Луценком для отримання дозволу на проведення більшої кількості обшуків у цій справі, ніж у підсумку отримали слідчі.

Напередодні керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк висловлює невпевненість у тому, чи підпише керівництво ГПУ підозри суддям окружного адміністративного суду Києва.

Горбатюк пояснив, що підозри щодо суддів як документ мають підписати генеральний прокурор чи його заступник.

Нагадаємо, глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заперечує справжність опублікованих НАБУ записів розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

Напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Читайте також: Волкер припускає можливість візиту Трампа в Україну