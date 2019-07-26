Генпрокуратура підготувала підозри керівництву та чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва

Прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.

Про це заявив керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк під час брифінгу, йдеться в "Громадське".

"Підготовлено проект повідомлення про підозру стосовно керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду саме за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і організації прийняття завідомо неправосудних рішень", — сказав Горбатюк на брифінгу в п’ятницю в Києві.

Усі проекти повідомлень про підозру зараз направлені до керівництва ГПУ для погодження.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді 62% звільнених чиновників.

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