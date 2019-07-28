У ГПУ заявили, що підозри суддям окружного адмінсуду Києва ще не підписали
"Зараза підозри направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року — ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат", — зазначив Горбатюк у інтерв'ю DW.
При цьому він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "майданівських справ".
Горбатюк також заявив про наміри провести обшуки не лише у приміщенні окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак, за його словами, частину цих обшуків не погодило керівництво ГПУ.
"Генпрокурор Юрій Луценко спочатку відмовляв у зустрічах, а потім просто поїхав у відпустку", — зазначив очільник управління спецрозслідувань ГПУ.
Нагадаємо, глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заперечує справжність опублікованих НАБУ записів розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
Напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.
Напередодні Генпрокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.
Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.
Читайте також: В ЄС вважають порушенням затримання і "непропорційне застосування сили" проти учасників акції в Москві
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн