У ГПУ заявили, що підозри суддям окружного адмінсуду Києва ще не підписали

Керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк висловлює невпевненість у тому, чи підпише керівництво ГПУ підозри суддям окружного адміністративного суду Києва

Горбатюк пояснив, що підозри щодо суддів як документ мають підписати генеральний прокурор чи його заступник.

"Зараза підозри направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року — ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат", — зазначив Горбатюк у інтерв'ю DW.

При цьому він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "майданівських справ".

Горбатюк також заявив про наміри провести обшуки не лише у приміщенні окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак, за його словами, частину цих обшуків не погодило керівництво ГПУ.

"Генпрокурор Юрій Луценко спочатку відмовляв у зустрічах, а потім просто поїхав у відпустку", — зазначив очільник управління спецрозслідувань ГПУ.

Нагадаємо, глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заперечує справжність опублікованих НАБУ записів розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

Напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

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