Глава Окружного суду стведжує що в опублікованих розмовах "все брехня"
"Не вірте жодному слову! Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно, я б сказав їхній текст (сценарій) "по-деб*льному написаний". У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, ймовірно сказаних у різних ситуаціях і в різний час. Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть у різних місцях. Це ж чутно по різному шуму на тлі, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж. Мабуть, особливо не морочилися, на швидку руку склепали. Тут ніяка експертиза не потрібна", - написав Павло Вовк у Facebook, інформують в "УП".
"Адвокатами вже підготовлені й подані заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям виконавців цього політичного замовлення", - пише він.
Нагадаємо,напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.
Напередодні Генпрокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.
Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.
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