У партії "Слуга народу" розповіли, хто може очолити МОЗ і МОН
"Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу Нової української школи. Що стосується охорони здоров’я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої", — сказав Корнієнко, йдеться в LB.ua.
За словами Корнієнка, очолити Міністерство охорони здоров’я може засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, який пройшов до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Корнієнко сказав, що не чув про інші, окрім Радуцького.
Серед претендентів на пост міністра освіти і науки — експерт Сергій Бабак, якого також обрали народним депутатом за списком "Слуги народу". За словами глави штабу партії Бабак розробляє законопроєкти у сфері освіти й "теоретично" може стати міністром.
Корнієнко вважає, у Радуцького "точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров’я".
"Усі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті", — додав він про Бабака.
Нагадаємо, у МОЗ раніше повідомили, що готують матеріали для передачі повноважень наступній команді.
Уляна Супрун наголосила, що команда МОЗ працює над трансформацією системи охорони здоров’я й далі.
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