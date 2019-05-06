Ми вже готуємо “транзитну книжку” для нової команди МОЗ, - Супрун

Вона наголосила, що команда МОЗ працює над трансформацією системи охорони здоров’я й далі.

“Ми вже готуємо “транзитну книжку” для нової команди МОЗ. Ми є демократична європейська держава. Коли приходить новий уряд, зміна у владі, ми маємо спокійно передавати напрацювання. Так ми й будемо робити, а не жартувати по телебаченню та сміятися одне з одного з образливими словами”, - наголосила в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час брифінгу у Кабінеті міністрів, йдеться в "Укрінформ".

“Ми й далі спокійно працюємо на наших посадах у МОЗ та розвиваємо медичну трансформацію здоров’я та життя українців”, - сказала Супрун.

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