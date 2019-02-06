Супрун залишиться в Україні після виборів

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун планує залишитися в Україні і продовжувати тут працювати, навіть якщо після завершення виборів не буде виконувати обов’язки міністра

Вона додала, що "є частиною української політики", оскільки виконує обов’язки міністра.

"Я є громадянкою України, залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб трансформація (у сфері медицини - ред.) відбувалася", - заявила Уляна Супрун в інтерв'ю журналу "НВ", йдеться в "УП".

"Побачимо, як буде далі. Я би хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України", - зазначила в.о. глави МОЗ.

Нагадаємо, після інавгурації новообраного преидента України Володимира Зеленського Уляна Супрун заявила, що продовжуватиме працювати на своїй посаді.

Читайте також: Супрун: Українці можуть розповісти Зеленському про успіхи медреформи