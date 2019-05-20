ПОЛІТИКА НОВИНИВиконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун збирається продовжувати працювати на своїй посаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уляна Супрун не подаватиме у відставку
Вона далі готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я
Фото: styler.rbc.ua
"Я залишаюся працювати", - сказала Супрун агентству "Українські новини".
За її словами, після виборів до Верховної Ради, швидше за все буде сформований новий Кабінет Міністрів. Також Супрун підкреслила, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я, оскільки ще потрібно багато чого змінити.
Нагадаємо, що на сьогоднішній інавгурації, президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду і запропонував Кабміну подати у відставку.
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20 05 2019 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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