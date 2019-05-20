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Уляна Супрун не подаватиме у відставку

Вона далі готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун збирається продовжувати працювати на своїй посаді.
Уляна Супрун не подаватиме у відставку Фото: styler.rbc.ua

"Я залишаюся працювати", - сказала Супрун агентству "Українські новини".

За її словами, після виборів до Верховної Ради, швидше за все буде сформований новий Кабінет Міністрів. Також Супрун підкреслила, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я, оскільки ще потрібно багато чого змінити.

Нагадаємо, що на сьогоднішній інавгурації, президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду і запропонував Кабміну подати у відставку.

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20 05 2019 11:43
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