Уляна Супрун не подаватиме у відставку

Вона далі готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун збирається продовжувати працювати на своїй посаді.

"Я залишаюся працювати", - сказала Супрун агентству "Українські новини".

За її словами, після виборів до Верховної Ради, швидше за все буде сформований новий Кабінет Міністрів. Також Супрун підкреслила, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я, оскільки ще потрібно багато чого змінити.

Нагадаємо, що на сьогоднішній інавгурації, президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду і запропонував Кабміну подати у відставку.