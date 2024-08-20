Кабмін виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для сил оборони України

Державою вже законтрактовано 1 млн дронів.

Уряд України 20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для сил безпеки й оборони.

Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У виробництві й застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БПЛА", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що держава завершує комплектування нещодавно створеного роду військ – Сил безпілотних систем.