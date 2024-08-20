Кабмін виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для сил оборони України
20 серпня 2024, 19:11
Державою вже законтрактовано 1 млн дронів.
Уряд України 20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для сил безпеки й оборони.
Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У виробництві й застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БПЛА", – зазначив Шмигаль.
Він додав, що держава завершує комплектування нещодавно створеного роду військ – Сил безпілотних систем.