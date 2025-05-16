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Кабмін виділяє 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення Запорізької області

16 травня 2025, 16:09
Кабмін виділяє 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення Запорізької області
Фото: Українські новини
Також уряд затвердив протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови у Харківській області.
Кабмін виділив 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області.
 
Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
 
Очільник Уряду наголосив, що з 2022 року відновлено десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури.
 
"Більше 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою єВідновлення. Погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло. Видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого", — каже Денис Шмигаль.
 
Також затверджено протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови в Харківській області. 
 
"Відповідні кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного Фонду вже виділено більше 7 млрд грн", — додає глава Уряду.

 

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