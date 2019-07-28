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В ЄС вважають порушенням затримання і "непропорційне застосування сили" проти учасників акції в Москві

Затримання і непропорційне застосування сили проти мітингувальників за вільні вибори серйозно підривають основні права на свободу зібрань та вираження думки, які закріплено у Конституції Російської Федерації і мають бути захищені
Кількість затриманих сягнула близько тсячі людей.
В ЄС вважають порушенням затримання і "непропорційне застосування сили" проти учасників акції в Москві Майя Косьянчич Фото: nbnews.com.ua

"Більше тисячі мирних демонстрантів, у тому числі відомі діячі опозиції та журналісти, були затримані у Москві. ... Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені. Затримання послідували за серіями арештів і поліцейських рейдів проти опозиційних політиків, що теж викликає занепокоєння ... ", - заявила офіційна представниця ЄС Майя Косьянчич у відповідь на розгін і затримання учасників акції, що пройшла 27 липня в Москві, йдеться в "УП".

"Ми очікуємо, що влада РФ буде поважати зобов'язання Росії в рамках ОБСЄ та інші міжнародні зобов'язання під час проведення майбутніх місцевих виборів. Щоб майбутні вибори стали дійсно демократичним процесом, необхідно створити рівні умови і всеохоплюючу політичну обстановку", - додала офіційний представник ЄС.

Нагадаємо, на Тверській вулиці та однойменній площі поруч із мерією Москви проходить акція "За чесні вибори" із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу. 

Станом на 14-ту годину поліція затримала 140 людей - очевидці та журналісти кажуть, що поліція зупиняє випадкових перехожих.

Пізніше кількість затраманих зросла до 600 людей, поліція застосовувала проти них кийки під час затримання, тому є поранені.

Згодом у центрі Москви силовики затримали понад тисячу людей, які прийшли на несанкціонований мітинг "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу, яким відмовили у реєстрації через перевищення кількості нібито недійсних підписів.

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