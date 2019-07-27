Засновник Bellingcat звинуватив Росію в хакерській атаці на пошти співробітників

"Bellingcat знову стала мішенню для кібератак, які майже точно пов'язані з нашою роботою по Росії"

Засновник міжнародної групи цивільних журналістів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що Російська Федерація, найімовірніше, стоїть за кібератаками на поштові адреси співробітників групи.

"Bellingcat знову стала мішенню для кібератак, які майже точно пов'язані з нашою роботою по Росії", - написав Гіґґінс у своєму твіттері.

За його словами, активність російських "хакерів, тролів або ЗМІ" вказує на значущість розслідувань Bellingcat

Гіґґінс також заявив, що хакерська атака спрямована на "невелику групу" журналістів, які працюють над розслідуванням отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському місті Солсбері у березні 2018 року. Зараз група аналізує дані про атаку, щоб більше зрозуміти про її джерелі.

У Bellingcat відзначили, що хакери атакували адреси пошти на сервісі ProtonMail, який вважається одним із найбільш захищених.

Нагадаємо, восени 2018 року Bellingcat і видання The Insider розповіли, що справжні імена людей, яких Велика Британія звинувачує в отруєнні Скрипалів, - Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга, і вони співробітники Генерального розвідувального управління Генштабу Росії. Також Belingcat повідомляв про третього підозрюваного у злочині, це високопоставлений офіцер ГРУ Денис Сергєєв.

Крім того, ряд розслідувань Bellingcat були присвячені причетності Росії до катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом..