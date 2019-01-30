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Екс-керівникові "Укркосмосу" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем

Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років виведено за кордон 8,245 мільйонів доларів
Детективи НАБУ під керівництвом САП повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем (ч.2 ст.364 КК).
Екс-керівникові "Укркосмосу" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем Фото: з вільних джерел

"Цього ж дня позаштатному раднику повідомлено про нову підозру в організації зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України)", - повідомляє прес-служба НАБУ.

За інформацією НАБУ, слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 мільйонів доларів призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш", та виділених за кредитом Канадського експортного агентства під гарантії українського уряду в розмірі 292,4 мільйона доларів.

"Задля цього колишній генеральний директор ДП "Укркосмос" за вказівкою свого позаштатного радника підписав та передав представникам генерального підрядника проекту зі створення Національної супутникової системи зв’язку України - канадській корпорації Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документи з вимогою перерахувати кошти на рахунок компанії, підконтрольної позаштатному раднику цього ДП", - зазначили в НАБУ.

У результаті цих дій, 8,245 мільйонів доларів з отриманих компанією позаштатного радника, що зареєстрована Республіці Кіпр, були використані у власних інтересах підозрюваного.

"В результаті таких дій зірвано запуск першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь", як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України, проте на даний час Кабінетом Міністрів України продовжується обслуговування отриманого державним підприємством кредиту, за яким Канадському експортному агентству вже сплачено близько 6 мільярдів гривень", - додали в Бюро.

Екс-керівник ДП є третім підозрюваним у кримінальному провадженні, що розслідують детективи НАБУ. Ще двом особам - колишньому позаштатному раднику генерального директора Національного космічного агентства України та особі-посереднику - про підозру повідомлено в грудні 2018 року.

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30 01 2019 21:49
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