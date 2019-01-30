Екс-керівникові "Укркосмосу" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем
"Цього ж дня позаштатному раднику повідомлено про нову підозру в організації зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України)", - повідомляє прес-служба НАБУ.
За інформацією НАБУ, слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 мільйонів доларів призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш", та виділених за кредитом Канадського експортного агентства під гарантії українського уряду в розмірі 292,4 мільйона доларів.
"Задля цього колишній генеральний директор ДП "Укркосмос" за вказівкою свого позаштатного радника підписав та передав представникам генерального підрядника проекту зі створення Національної супутникової системи зв’язку України - канадській корпорації Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документи з вимогою перерахувати кошти на рахунок компанії, підконтрольної позаштатному раднику цього ДП", - зазначили в НАБУ.
У результаті цих дій, 8,245 мільйонів доларів з отриманих компанією позаштатного радника, що зареєстрована Республіці Кіпр, були використані у власних інтересах підозрюваного.
"В результаті таких дій зірвано запуск першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь", як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України, проте на даний час Кабінетом Міністрів України продовжується обслуговування отриманого державним підприємством кредиту, за яким Канадському експортному агентству вже сплачено близько 6 мільярдів гривень", - додали в Бюро.
Екс-керівник ДП є третім підозрюваним у кримінальному провадженні, що розслідують детективи НАБУ. Ще двом особам - колишньому позаштатному раднику генерального директора Національного космічного агентства України та особі-посереднику - про підозру повідомлено в грудні 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз