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CУСПІЛЬСТВО

Екс-командир "Вагнера", який втік з росії, готовий дати покази проти Пригожина

15 січня 2023, 20:18
Екс-командир
Фото: РБК-Україна
З росії втік колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Наразі він перебуває в Норвегії та готовий дати покази проти голови ПВК Євгена Пригожина
Чоловік нелегально перетнув кордон в районі населеного пункту "Нікель" Мурманської області ще 12 січня. Після цього він звернувся до правоохоронних органів й попросив політичний притулок. Медведєва доправили в Осло, де надали проживання в центрі для порушників міграційного законодавства. На днях розпочнеться процедура щодо надання політичного притулку й міжнародного захисту, про це повідомляється на Youtube-каналі гуманітарного проєкту Gulagu.net.
 
Зазначається, що чоловік готовий давати покази проти Пригожина, голови ПВК "Вагнера".
 
Медведєв звернувся до Gulagu.net ще в грудні 2022 гоку. Разом з товаришем вони попросили допомогти уникнути фірмової страти "Вагнера" із застосування кувалди. Чоловік покинув позиції ПВК після закінчення 4-місячного контракту, який було підписано 6 липня 2022 року. За цей час він став свідком багатьох страт з боку "вагнерівців", які здійснювались проти тих, хто відмовлявся воювати проти України.
 
Після виходу з "Вагнера", ПВК намагалась упіймати Медведєва, однак йому все ж вдалося втекти з росії.
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