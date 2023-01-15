Екс-командир "Вагнера", який втік з росії, готовий дати покази проти Пригожина

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З росії втік колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Наразі він перебуває в Норвегії та готовий дати покази проти голови ПВК Євгена Пригожина