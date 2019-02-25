Екс-меру Рима дали 6 років в’язниці за корупцію
Йому також оголосили довічну заборону на роботу на державних посадах, повідомляє італійське агентство ANSA.
Процес пов'язаний з гучною справою Mondo di Mezzo, яка стосується висунення звинувачень у організованій злочинності в зв'язку з укладанням багатомільйонних контрактів для міста.
Алеманно заперечує провину, називає вирок помилковим і обіцяє подати апеляцію. В Італії вироки зазвичай не набувають чинності до тих пір, поки процес апеляції не буде завершений.
У рамках вироку у Алеманно вилучили близько 300 тисяч євро. Йому наказали виплатити компенсацію в розмірі 50 тисяч євро компанії зі збору відходів AMA та міській раді Рима.
Нагадаємо, що в Португалії вирішують, чи будуть судити екс-прем’єра та два десятки колишніх високопоставлених чиновників за корупцію, відмивання грошей та інші злочини.
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