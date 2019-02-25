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Екс-меру Рима дали 6 років в’язниці за корупцію

Алеманно заперечує провину
Суд у Римі у понеділок засудив колишнього мера італійської столиці Джанні Алеманно до шести років позбавлення волі за корупцію та незаконне фінансування.
Екс-меру Рима дали 6 років в’язниці за корупцію Фото: ansa.it

Йому також оголосили довічну заборону на роботу на державних посадах, повідомляє італійське агентство ANSA.

Процес пов'язаний з гучною справою Mondo di Mezzo, яка стосується висунення звинувачень у організованій злочинності в зв'язку з укладанням багатомільйонних контрактів для міста.

Алеманно заперечує провину, називає вирок помилковим і обіцяє подати апеляцію. В Італії вироки зазвичай не набувають чинності до тих пір, поки процес апеляції не буде завершений.

У рамках вироку у Алеманно вилучили близько 300 тисяч євро. Йому наказали виплатити компенсацію в розмірі 50 тисяч євро компанії зі збору відходів AMA та міській раді Рима.

Нагадаємо, що в Португалії вирішують, чи будуть судити екс-прем’єра та два десятки колишніх високопоставлених чиновників за корупцію, відмивання грошей та інші злочини.

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25 02 2019 18:19
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