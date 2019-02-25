Екс-меру Рима дали 6 років в’язниці за корупцію

Суд у Римі у понеділок засудив колишнього мера італійської столиці Джанні Алеманно до шести років позбавлення волі за корупцію та незаконне фінансування.

Йому також оголосили довічну заборону на роботу на державних посадах, повідомляє італійське агентство ANSA.

Процес пов'язаний з гучною справою Mondo di Mezzo, яка стосується висунення звинувачень у організованій злочинності в зв'язку з укладанням багатомільйонних контрактів для міста.

Алеманно заперечує провину, називає вирок помилковим і обіцяє подати апеляцію. В Італії вироки зазвичай не набувають чинності до тих пір, поки процес апеляції не буде завершений.

У рамках вироку у Алеманно вилучили близько 300 тисяч євро. Йому наказали виплатити компенсацію в розмірі 50 тисяч євро компанії зі збору відходів AMA та міській раді Рима.

Нагадаємо, що в Португалії вирішують, чи будуть судити екс-прем’єра та два десятки колишніх високопоставлених чиновників за корупцію, відмивання грошей та інші злочини.