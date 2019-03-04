Екс-міністр фінансів Данилюк може очолити МЗС, якщо Зеленський стане президентом
"На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка міністром закордонних справ, - каже Лещенко. - Але рішення поки не фіналізували", - повідомив нардеп Сергій Лещенко, член команди радників шоумена, інформує "Новое время".
Лещенко, Данилюк, екс-міністр економіки Айварас Абромавічус і Руслан Рябошапка сформували групу радників Зеленського в розпал президентських перегонів.
Також, лідер партії "Основа" Сергій Тарута закликає українців голосувати у другому турі президентських виборів проти Петра Порошенка.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
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