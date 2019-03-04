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Екс-міністр фінансів Данилюк може очолити МЗС, якщо Зеленський стане президентом

Данилюк підтримує Зеленського на виборах президента
Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк може стати міністром закордонних справ, якщо в другому турі президентських виборів переможе Володимир Зеленський.
Екс-міністр фінансів Данилюк може очолити МЗС, якщо Зеленський стане президентом Фото: reuters.com

"На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка міністром закордонних справ, - каже Лещенко. - Але рішення поки не фіналізували", - повідомив нардеп Сергій Лещенко, член команди радників шоумена, інформує "Новое время".

Лещенко, Данилюк, екс-міністр економіки Айварас Абромавічус і Руслан Рябошапка сформували групу радників Зеленського в розпал президентських перегонів.

Також, лідер партії "Основа" Сергій Тарута закликає українців голосувати у другому турі президентських виборів проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

 

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03 04 2019 14:30
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