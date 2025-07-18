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Ексміністр оборони Умєров отримав нову посаду

18 липня 2025, 10:31
Ексміністр оборони Умєров отримав нову посаду
Wikipedia
Його призначено секретарем Ради нацбезпеки і оборони України.
Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України. До цього він очолював Міністерство оборони України.
 
Про це йдеться в указі, підписаним президентом Володимиром Зеленським.
 
До призначення Умєрова секретарем РНБО був Олександр Литвиненко, якого президент Володимир Зеленський призначив 26 березня минулого року.  Литвиненко був чотирнадцятим секретарем РНБО.
 
Нагадаємо, що Верховна Рада 17 липня схвалила призначення уряду нового прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
війна в УкраїніУмєров.росія окупанти

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