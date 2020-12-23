Екс-начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомили про підозру у розтраті 20 м
"За попередньою інформацією, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ у 2018 році під час подачі заявки на проведення конкурсу із закупівлі 63 квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр для міста Харкова. У такий спосіб при укладанні 63 договорів купівлі-продажу була штучно завищена гранична вартість ціни в інтересах суб'єктів господарювання", - повідомляє прес-служба ДБР.
У результаті таких дій понад 20 млн грн було сплачено безпідставно.
Екс-чиновнику інкримінується ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.
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