Глава фракції «слуг» Арахамія хоче скоротити армію через брак коштів

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія вважає, що треба скоротити чисельність української армії через те, що не вистачає коштів на її утримання. Але переконує, що має на увазі скорочення «паперової армії».

Про це він сказав в етері телеканалу «Україна 24», повідомляє "Громадське"

За словами Арахамії, зараз потрібно вести розрахунки про можливе скорочення армії або збільшення бюджету, але останнього «завжди не вистачає». Він каже, що стаття для оборони захищена, але завжди не вистачає коштів для переозброєння армії, придбання нових речей або нових технологій.

Арахамія пропонує зменшувати «бюджет проїдання» та збільшувати бюджет на розвиток та інновації. Тоді, за його словами, збільшиться спроможність української армії.

Що він має на увазі?

Арахамія нам у коментарі розповів, що мав на увазі скорочення так званої паперової армії. За його словами, треба вводити автоматизацію та прибирати бюрократію, зокрема скорочувати чисельність всіх паперів та документів, які узгоджують або регламентують діяльність української армії.

Також він запевнив, що скорочувати видатки на «бойову частину армії» не потрібно. Арахамія додав, що питання про скорочення підійматиме на засіданнях парламентського Комітету національної безпеки та оборони.

Скільки витрачають на армію зараз?

У 2020 році на Міністерство оборони України виділили з державного бюджету 117,6 мільйона гривень. Ці кошти призначені на утримання Збройних Сил України, будівництво житла для військових, розвиток та модернізацію військової техніки.

Чисельність ЗСУ не має перевищувати 250 тисяч людей, з них 204 тисячі — це військовослужбовці. Загалом у ЗСУ станом на серпень 2020 року служили 246 160 людей: 193 800 військовослужбовців та 52 360 цивільних працівників. В Операції Об’єднаних сил на Донбасі беруть участь 40 104 особи.

Варто зазначити, що за підрахунками дослідницького інституту SIPRI у 2019 році, Україна посіла 35 місце із 40 серед країн світу за витратами на оборону. Торік загалом на оборону витратили 5,2 млрд доларів.

Нагадаємо, що раніше в ЗСУ розповіли, коли можуть відмовитися від призову до армії