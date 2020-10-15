У ЗСУ розповіли, коли можуть відмовитися від призову до армії

У Збройних Силах України планують створити систему, за якої «кожен біля свого дому буде мінімально готовий захистити його», тоді можуть скасувати призов до армії. Але створення такої системи займе «не один рік». Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак розповів в ефірі «Ранок з Україною».

Трохи контексту: про скасування призову заявляв ще попередній міністр оборони Андрій Загороднюк. Він пояснював, що Україна рухається до професійної армії, але цей перехід не буде швидким.

За словами Хомчака, у влади є плани в майбутньому відмовитися від призову, але для цього громадян потрібно навчити захищатися та надавати першу медичну потребу

«Це може бути тільки тоді, коли в нас буде система підготовки резерву. Якщо ми створимо таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому був мінімально готовий захистити його», — каже Хомчак.

Він додав, що створення такої системи займе не один рік. Проте вже зараз зазначив, що такі зміни потребують фінансування, підготовки кадрів від цивільних громадян до голів громад і вищого керівництва держави.

«Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності», — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Кого зараз призивають?

Призивають чоловіків від 18 років до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби, а вони не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Одною з причин відстрочки є здобуття освіти.

Цьогоріч весняний призов відбувався із вересня по липень через епідемію коронавірусу. Також через епідемію хлопців 18-19 років у 2020 році мали призивати за бажанням, за письмовою згодою.

У Генштабі ЗСУ повідомляли у серпні, що з початку року за контрактом в українській армії служать 25 тисяч людей, через що планується зменшити кількість громадян, яких призиватимуть у жовтні-грудні цього року.

Нагадаємо, що раніше Міносвіти просив відтермінувати призов для випускників шкіл та коледжів