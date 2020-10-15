У ЗСУ розповіли, коли можуть відмовитися від призову до армії
Трохи контексту: про скасування призову заявляв ще попередній міністр оборони Андрій Загороднюк. Він пояснював, що Україна рухається до професійної армії, але цей перехід не буде швидким.
За словами Хомчака, у влади є плани в майбутньому відмовитися від призову, але для цього громадян потрібно навчити захищатися та надавати першу медичну потребу
«Це може бути тільки тоді, коли в нас буде система підготовки резерву. Якщо ми створимо таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому був мінімально готовий захистити його», — каже Хомчак.
Він додав, що створення такої системи займе не один рік. Проте вже зараз зазначив, що такі зміни потребують фінансування, підготовки кадрів від цивільних громадян до голів громад і вищого керівництва держави.
«Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності», — пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Кого зараз призивають?
Призивають чоловіків від 18 років до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби, а вони не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Одною з причин відстрочки є здобуття освіти.
Цьогоріч весняний призов відбувався із вересня по липень через епідемію коронавірусу. Також через епідемію хлопців 18-19 років у 2020 році мали призивати за бажанням, за письмовою згодою.
У Генштабі ЗСУ повідомляли у серпні, що з початку року за контрактом в українській армії служать 25 тисяч людей, через що планується зменшити кількість громадян, яких призиватимуть у жовтні-грудні цього року.
Нагадаємо, що раніше Міносвіти просив відтермінувати призов для випускників шкіл та коледжів
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